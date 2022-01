Un 17enne si sarebbe allontanato da casa, a Trapani, per compiere una serie di rapine a Palermo. Questa la ricostruzione fatta dalla polizia del capoluogo, che lo ha rintracciato trovandogli addosso una pistola giocattolo, un passamontagna e un coltello.

Il minorenne nel giro di pochi giorni avrebbe colpito in due supermercati di Palermo, in viale Amedeo D'Aosta e in via Messina Marine. Solo una delle due rapine è andata in porto. Ad autoaccusarsi dei fatti è stato lo stesso 17enne. Nel suo cellulare è stata trovata l'immagine di un articolo pubblicato da un giornale on line riguardante proprio le vicende di cui era stato protagonista.

Alla luce degli elementi raccolti l'autorità giudiziaria ha disposto la collocazione in un carcere minorile. Le indagini proseguono per individuare il complice che lo ha aiutato.