La guardia di finanza della compagnia di Partinico ha individuato una società agricola, con domicilio fiscale a Camporeale, in provincia di Palermo, che aveva illecitamente richiesto e ottenuto un finanziamento a tasso zero erogato dallo Stato per sostenere le imprese in difficoltà a causa dell'emergenza pandemica. Si tratta di una particolare misura assistenziale, introdotta dal decreto liquidità, che prevede un finanziamento, erogato dal ministero delle Politiche agricole e forestali tramite la società Ismea, per un importo non superiore al 50 per cento cento del volume d'affari dichiarato nel 2019.