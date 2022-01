Una bimba di un anno e mezzo è stata ricoverata all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo a causa di una overdose di sostanze stupefacenti . La piccola, arrivata da un paese dell'Agrigentino, è stata portata in ospedale dai genitori. Sono in corso indagini della polizia, coordinate dalla procura per i minorenni.

Una bimba di un anno e mezzo è stata ricoverata all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo a causa di una overdose di sostanze stupefacenti. La piccola, arrivata da un paese dell'Agrigentino, è stata portata in ospedale dai genitori. Sono in corso indagini della polizia, coordinate dalla procura per i minorenni.

«Le condizioni della bimba sono migliorate - ha detto la direttrice sanitaria dell'ospedale Marilù Furnari - Dopo essere stata ricoverata in Neurochirurgia, è stata trasferita in reparto». Sono diversi i casi registrati di bambini ricoverati in ospedale per avere ingerito sostanze stupefacenti trovate in casa. Tanto che, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, è emersa la notizia che nel capoluogo palermitano sono già 50 i bambini e i ragazzi sotto osservazione da parte della procura dei minorenni che sta valutando un allontanamento dal nucleo familiare.