Alcuni operatori della Rap, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, sono stati aggrediti a sassate questo pomeriggio in via Diego Orlando, angolo via Antonio Mongitore, a Palermo, durante le attività di bonifica e prelievo dei rifiuti ingombranti. Sul posto le forze dell'ordine per consentire il prosieguo delle attività in sicurezza. «Ancora una volta, i nostri dipendenti sono bersaglio di atti incivili che macchiano la nostra terra - ha reso noto l'amministratore unico di Rap, Girolamo Caruso -. Non posso che esprimere tutta la mia solidarietà nei confronti dei lavoratori della Rap che, rimuovendo il frutto di atti incivili (ingombranti abbandonati) si sono imbattuti in un ulteriore e più grave atto di inciviltà». A tutela degli operai, ha concluso Caruso, «presenteremo formale denuncia con l'auspicio che i malfattori possano presto essere assicurati alla giustizia».