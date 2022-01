Cento grammi di sostanza stupefacente a bordo di un'auto, tutti abilmente nascosti all'interno della tappezzeria. A insospettire i militari dell'Arma sonio stati i movimenti di un'auto in prossimità della locale stazione ferroviaria. A questi seguiva anche l'atteggiamento nervoso dei due occupanti dell'auto. Dopo aver fermato l'automobile, i carabinieri hanno svolto una perquisizione rinvenendo l'hashish abilmente occultata.

Per questo motivo è scattata la misura cautelare nei confronti di un 50enne: per lui la misura cautelare con obbligo di dimora e divieto di uscire nell’arco notturno. Nel medesimo contesto di controlli antidroga, i carabinieri della stazione di Castelbuono hanno deferito in stato di libertà alla Procura un 29enne del posto per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di 25 grammi di marijuana e 5 di crack.