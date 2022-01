A che punto è il processo di crescita del Palermo targato Baldini che era in attesa di un responso da parte del campo in una partita vera e al culmine di un periodo condizionato all’inizio dall’emergenza Covid? La risposta è: a buon punto se facciamo riferimento, con un gioco di parole, alla bontà del punto (0-0 il finale) ottenuto dai rosanero a Catanzaro nel posticipo della quarta giornata di ritorno del girone C. Anche se non autorizza salti di gioia, il risultato maturato allo stadio Ceravolo può essere accolto con soddisfazione dai rosa se messo in relazione, ad esempio, al poco tempo che ha avuto a disposizione il successore di Filippi con tutti gli effettivi per plasmare il gruppo a sua immagine e somiglianza o allo spessore dell’avversario di turno. Una diretta concorrente protagonista di un mercato altisonante e intenzionata a conquistare l’intera posta in palio anche per riscattare l’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Padova.

Disegnato con un 4-2-3-1 il Palermo ha tenuto il campo con personalità e, al netto di un palo colpito dai padroni di casa nella porzione iniziale della gara, nell'arco dei 90 minuti ha avuto le occasioni migliori. Che non ha saputo sfruttare anche e soprattutto per la mancanza di killer-instinct di attaccanti che, come dimostrano i numeri, in questa fase del campionato (per la quarta partita di fila la squadra è rimasta a secco) faticano a lasciare il segno in fase realizzativa. E’ uno degli aspetti sui quali dovrà focalizzare l’attenzione Baldini per alzare il livello di competitività di un collettivo che, comunque, al Ceravolo ha fatto registrare dei passi avanti rispetto al recente passato sul piano dell’atteggiamento e della mentalità: «Mi è piaciuto molto il carattere e il modo in cui la squadra ha lottato fino alla fine – ha sottolineato il tecnico rosanero nell’immediato post-partita – siamo venuti qui e per 80 minuti abbiamo fatto la partita mostrando anche una certa padronanza. Se i tifosi del Catanzaro non sono soddisfatti del risultato vuol dire che la partita l’abbiamo fatta noi. Cosa mi lascia più contento? Il carattere e il coraggio che la squadra ha mostrato. Faccio i complimenti ai giocatori».

L'allenatore toscano promuove il suo Palermo ma è consapevole che la strada da percorrere è molto lunga: «È chiaro che dobbiamo migliorare (se Valente nel primo tempo con un pallonetto e Soleri e il neo-entrato Brunori nella ripresa avessero avuto maggiore convinzione in area di rigore il match avrebbe preso una piega diversa, ndr) e che bisogna lavorare su vari aspetti. Detto questo, in allenamento le cose sono sempre più difficili rispetto a quello che uno può vedere da fuori. Sono comunque soddisfatto anche perché credo che con questo modo di fare e di pensare possiamo arrivare lontano».