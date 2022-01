A Baucina , in provincia di Palermo, i carabinieri hanno arrestato un 28enne per furto all'interno di un'abitazione. I fatti risalgono a luglio scorso, quando l'uomo insieme a un complice si introdusse nella casa occupata da una coppia di anziani .

I due - un 30enne fu arrestato in flagranza - erano riusciti a portare via diversi gioielli di valore, dopo avere forzato le grate alle finestre. Adesso anche il complice è stato arrestato grazie all'identificazione degli indumenti indossati in occasione del furto. Per il 28enne è stata disposta la custodia in carcere.