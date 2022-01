Un 30enne sarebbe stato vittima di rapina da parte di tre persone, di cui uno armato di pistola, che a bordo di due monopattini, gli avrebbero intimato di consegnare, sotto la minaccia dell'arma, il denaro contante e il telefono cellulare. I carabinieri di Palermo, intervenuti in piazza Don Bosco, hanno arrestato tre giovani, fra cui un minorenne, con l'accusa di rapina e porto di oggetti atti a offendere. I tre, messo a segno il colpo, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini hanno permesso di rintracciare, vicino a via Libertà, i presunti autori del fatto, in quanto questi venivano notati e riconosciuti dalla stessa vittima, mentre faceva rientro a casa. Gli uomini del Nucleo Radiomobile, durante la perquisizione hanno ritrovato il telefono cellulare, un coltello a serramanico, tre passamontagna, un paio di guanti neri e una pistola a salve con caricatore contenente quattro cartucce. Gli autori del reato, nella stessa notte, in via Marchese di Roccaforte, avrebbero rapinato un altro giovane portando via anche questa volta un telefono cellulare e una banconota.