L'inaugurazione del nuovo punto screening Covid-19 è avvenuta stamattina in via Gino Manuzzi, a Palermo. Già nei giorni scorsi erano stati annunciati, anche dall'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, nuovi drive-in in cui eseguire i tamponi, visto l'elevato incremento dei contagi.

La nuova area per i test si trova all'istituto Zooprofilattico ed è gestita in collaborazione con la struttura commissariale di Renato Costa. Nel nuovo drive-in sin dalle prime ore del mattino c'era già una fitta coda di macchine.