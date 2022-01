Notte di incendi di rifiuti a Palermo. Sia provocati dai botti, sia appiccati intenzionalmente dai residenti. I vigili fuoco sono stati impegnati a spegnere i roghi di spazzatura a Borgo Nuovo, in via Domenico Scinà al Borgo Vecchio, in via Roma e in via Pola, e in via Lazzaro nella zona dell'ospedale Civico.