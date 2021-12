«Siamo e saremo inflessibili con chiunque tradisca il nostro giuramento e venga meno al proprio dovere etico, morale e professionale». Il presidente dell'Ordine infermieri Palermo Nino Amato commenta così l'ultimo provvedimento intrapreso « con fermezza e senza tentennamenti» che ha sospeso gli infermieri che nel giro di poche settimane sono stati coinvolti in due vicende giudiziarie del Palermitano.

«Siamo e saremo inflessibili con chiunque tradisca il nostro giuramento e venga meno al proprio dovere etico, morale e professionale». Il presidente dell'Ordine infermieri Palermo Nino Amato commenta così l'ultimo provvedimento intrapreso «con fermezza e senza tentennamenti» che ha sospeso gli infermieri che nel giro di poche settimane sono stati coinvolti in due vicende giudiziarie del Palermitano.

Le misure riguardano infatti i due infermieri coinvolti nell'operazione Relax che ha fatto luce su quella che è stata definita la «comunità lager» di Castelbuono suor Rosina La Grua, dove disabili fisici e psichici venivano maltrattati e umiliati: in quest'ambito sono state indagate 35 persone ed emesse 17 misure cautelari nei confronti di soggetti accusati di maltrattamenti, sequestro di persona e truffa aggravata. Stesso provvedimento per l'infermiera accusata di somministrare false vaccinazioni, dopo l'indagine venuta alla luce il 21 dicembre, in cui l'operatrice ha iniettato le dosi a un collega e a un poliziotto.

«Abbiamo seguito la tempistica e l’iter previsti per legge - dichiara Amato - intervenendo con fermezza e senza tentennamenti per sanzionare infermieri che sono al centro di due vicende verso cui esprimiamo totale sdegno e condanna». Amato sottolinea come «questi fatti gravissimi ledano l'immagine di migliaia di professionisti seri che con senso del dovere ed abnegazione svolgono ogni giorno il loro compito». «Noi giuriamo di difendere e garantire la salute altrui e siamo fieri di farlo, questa è la nostra missione - conclude Amato - siamo e saremo sempre inflessibili verso chi tradisce il nostro giuramento e viene meno al proprio dovere etico, morale e professionale».