E’ ufficialmente cominciato il Baldini-bis. Dopo quasi 18 anni il tecnico toscano classe 1958 torna a respirare l’aria di Palermo , città che aveva lasciato nel gennaio 2004 quando fu esonerato con la squadra in B e al terzo posto in classifica. Da allora è cambiato il mondo ma Baldini è rimasto lo stesso. Un allenatore schietto, mai banale e soprattutto animato da un grande entusiasmo: « Ciò che mi ha spinto ad accettare di nuovo Palermo è il fascino di questa terra. Che sento vicina a me come cultura, radici e modo di pensare. Sono innamorato della Sicilia – ha ammesso il neo-tecnico rosanero in occasione della conferenza di presentazione allo stadio Renzo Barbera alla quale ha partecipato anche il direttore sportivo Renzo Castagnini – ho preso la chiamata dei dirigenti come un segno del destino consapevole che la vita è stranissima. Credevo dentro di me che avrei potuto avere un’altra chance qui e il destino mi ha dato ora questa nuova opportunità. Adesso dipende da me e non ho paura di affrontare questa nuova esperienza ».

E’ ufficialmente cominciato il Baldini-bis. Dopo quasi 18 anni il tecnico toscano classe 1958 torna a respirare l’aria di Palermo, città che aveva lasciato nel gennaio 2004 quando fu esonerato con la squadra in B e al terzo posto in classifica. Da allora è cambiato il mondo ma Baldini è rimasto lo stesso. Un allenatore schietto, mai banale e soprattutto animato da un grande entusiasmo: «Ciò che mi ha spinto ad accettare di nuovo Palermo è il fascino di questa terra. Che sento vicina a me come cultura, radici e modo di pensare. Sono innamorato della Sicilia – ha ammesso il neo-tecnico rosanero in occasione della conferenza di presentazione allo stadio Renzo Barbera alla quale ha partecipato anche il direttore sportivo Renzo Castagnini – ho preso la chiamata dei dirigenti come un segno del destino consapevole che la vita è stranissima. Credevo dentro di me che avrei potuto avere un’altra chance qui e il destino mi ha dato ora questa nuova opportunità. Adesso dipende da me e non ho paura di affrontare questa nuova esperienza».



«Baldini? Il suo curriculum parla da solo, basta vedere ciò che ha fatto e il calcio che hanno proposto le sue squadre. Appena l’ho sentito mi ha detto subito: 'Io alleno solo il Palermo' e ha fatto subito vedere che dentro di lui c’era una scintilla”. Bastano queste parole del ds Castagnini, il quale ha ammesso di avere contattato Baldini anche nella scorsa stagione prima di optare per Boscaglia, per capire lo stato d’animo con cui il tecnico toscano è pronto a tuffarsi in questa sua nuova avventura a tinte rosanero. E nonostante le quasi 800 presenze in panchina tra i professionisti l’allenatore di Massa ha ancora fame e voglia di stupire: «Non vedo l’ora di scendere in campo e allenare la squadra. Porterò avanti il mio credo basato sul fatto che nel calcio, nonostante i cambiamenti, devono esserci due cose fondamentali: il coraggio e le idee. Due aspetti che vanno di pari passo. Voglio che i miei giocatori abbiano entusiasmo e riescano durante le partite ad emozionare la gente proponendo qualcosa di interessante con un calcio votato all’attacco».



Tratti distintivi del Palermo di Baldini? «I giocatori – prosegue – devono sapere che fanno la professione più bella ma questa consapevolezza deve essere alimentata da un fattore che per me è basilare e cioè la professionalità. Che significa vivere il calcio in un certo modo curando i dettagli non solo all’interno del rettangolo di gioco ma anche fuori attraverso il modo di mangiare, riposare e vivere la famiglia. Sono convinto che potremo fare delle cose sorprendenti ma l’importante sarà creare il contesto adatto e i presupposti giusti per costruire qualcosa». Al di là degli aspetti tecnico-tattici Baldini farà leva sul fattore motivazionale: «Nulla è impossibile. Se ritieni che qualcosa sia impossibile vuol dire che ti sei già arreso. Ecco perché ritengo che gli otto punti di vantaggio della capolista Bari possono essere per noi un qualcosa di stimolante, lo spunto necessario per provare a lasciare una traccia indelebile ed entrare nella storia di questa città attraverso un certo modo di fare calcio».



Le idee della dirigenza ('Mercato? Sappiamo dove eventualmente intervenire, non ci faremo trovare impreparati se servirà' – ha dichiarato Castagnini) e del successore di Filippi sono chiare: «Parlare del Palermo che è stato finora non mi sembra né corretto né simpatico. Io mi concentro solo sul presente a partire da adesso. Credo che la squadra sia molto competitiva ma, al di là di tutto, dovrò essere bravo io a farmi capire, ad entrare prima nella testa e poi nel cuore dei giocatori mettendoli nelle condizioni per esprimere il massimo del loro potenziale. Cosa che, ad esempio, finora non è avvenuta in trasferta». Ed è anche per questa ragione che a Palermo Baldini sarà coadiuvato anche dal mental coach Nicola Colonnata.