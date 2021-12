Un giovane con il volto coperto è entrato in un negozio Yamamay di Palermo con un coltello in mano e si è diretto alla cassa per prendere e portare via l'incasso tra i clienti in pieno shopping natalizio .

Un giovane con il volto coperto è entrato in un negozio Yamamay di Palermo con un coltello in mano e si è diretto alla cassa per prendere e portare via l'incasso tra i clienti in pieno shopping natalizio.

Un colpo che non è riuscito a mettere a segno per la reazione della commessa che, alla vista dell'arma, ha subito cominciato a urlare. Un'azione inaspettata che ha disorientato il rapinatore che ha deciso di scappare via.

Nel negozio sono intervenuti i carabinieri della compagnia di piazza Verdi che adesso stanno cercando di identificare il rapinatore attraverso l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio.