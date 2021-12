Filippi esonerato, panchina a Baldini. Perdere in terra laziale non porta bene nell’era Mirri agli allenatori del Palermo. Nella scorsa stagione Roberto Boscaglia (ancora sotto contratto) fu sollevato dall’incarico a fine febbraio dopo la sconfitta per 1-0 rimediata contro la Viterbese. Stessa sorte è toccata al suo ex vice, Giacomo Filippi, per il quale è stato fatale il ko di mercoledì sul campo del Latina. Il tecnico di Partinico, che lascia la squadra al quinto posto a quota 33 punti, non è più l’allenatore del Palermo come ha confermato il club in una nota pubblicata sul sito ufficiale nella quale ringrazia l’allenatore e i suoi collaboratori (il vice Levacovich oltre a Marco Nastasi ed Emanuele Lupo, anche loro esonerati) per la professionalità dimostrata e l’impegno profuso.

Filippi, condannato dagli ultimi risultati, paga l’involuzione di una squadra che, dopo avere dato ad un certo punto la sensazione di potere legittimare le proprie ambizioni insidiando in virtù di un incoraggiante secondo posto in classifica la leadership della capolista Bari, nelle ultime settimane è entrata in un cono d’ombra nel quale, come dimostra lo score di tre sconfitte consecutive in trasferta e i soli quattro punti racimolati in cinque partite, è rimasta imprigionata. Il presidente Mirri, contrariato per le modalità con le quali è maturata la battuta d’arresto a Latina appesantita da gravi errori tecnici ed un atteggiamento (il riferimento è anche alla facilità con cui i giocatori vengono espulsi) incompatibile con le esigenze di un gruppo che punta a traguardi importanti, ha optato per il cambio. Il sostituto di Filippi è Silvio Baldini, tecnico toscano classe 1958 in possesso di un bagaglio carico di esperienza e con un passato a Palermo.

E’ stato, in ordine di tempo, il quarto allenatore dell’era Zamparini ed ha guidato la squadra nella prima parte del campionato di serie B 2003/04, culminato con Guidolin con la storica promozione in A, prima di essere esonerato (con i rosanero al terzo posto in classifica) a gennaio al termine della gara interna persa 2-0 contro la Salernitana manifestando a parole una certa insofferenza per le pressioni esercitate dal patron friulano. Baldini, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in serie B e che negli ultimi quattro anni ha allenato la Carrarese praticamente a titolo gratuito dopo una fase nella quale era uscito dal giro, sarà presentato alla stampa il 27 dicembre alle 16 allo stadio Barbera alla presenza anche del ds Castagnini. E contestualmente il Palermo ha ufficializzato i nomi dei componenti del suo staff. Si tratta del vice Mauro Nardini e del preparatore dei portieri Stefano Pardini.