Una fine ma anche un principio. Il punto di incontro, in casa rosanero, coincide in questo caso con la gara contro il Latina in programma domani alle ore 18 (inizialmente l’orario previsto era le 21 ma in base agli accordi intercorsi tra le due società il fischio di inizio sarà anticipato) allo stadio Francioni. È l’ultimo appuntamento del 2021 e anche il primo atto del girone C. Ed è proprio in virtù di questa collocazione – borderline tra i titoli di coda della prima parte del campionato e l’introduzione di nuove puntate - che il match rappresenta un’importante verifica per un Palermo che in terra laziale potrà portare nel proprio bagaglio tutte le informazioni acquisiste durante il girone d’andata. Chiuso al terzo posto in classifica a quota 33 in compagnia della Turris r con uno score di 9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. La formula fine=inizio applicata a Latina-Palermo dà la possibilità di tracciare dei mini-bilanci ed è per questo motivo che prendere spunto dagli insegnamenti ricevuti nel corso della prima parte di questa stagione non può che essere un’utile lezione in vista della gara di domani.

Esempi? Nel girone d’andata gli uomini di Filippi hanno racimolato solo 9 punti in trasferta, pochi per un gruppo intenzionato a non perdere contatto visivo con la capolista Bari avanti otto punti o rimanere comunque agganciato al treno diretto verso una posizione favorevole nella griglia dei playoff. Nelle ultime due partite esterne contro AZ Picerno e Catania, peraltro, la squadra ha rimediato due sconfitte rimanendo a secco di gol. Ecco un’altra spia comparsa sul cruscotto della macchina guidata da Filippi. I rosanero, che in generale al netto dei recuperi non segnano da 182 minuti e cioè dall’acuto vincente di Brunori all’88’ della sfida casalinga con il Monopoli, in queste ultime settimane non hanno saputo incidere. Un altro dato di realtà che stride con le ambizioni di una formazione che vuole recitare un ruolo da protagonista.

Le esperienze del recente passato servono per migliorare? Il rendimento deludente in trasferta contro le cosiddette matricole è un altro campanello d’allarme scattato durante il girone d’andata e che i rosa a Latina dovranno iniziare a spegnere contro una squadra, tuttavia, che ha grandi motivazioni. «Quella con il Palermo è una gara da non sbagliare anche perché vogliamo regalare una bella soddisfazione ai tifosi prima della fine dell’anno», ha dichiarato il tecnico nerazzurro e grande ex di turno Daniele Di Donato. I laziali in casa sono particolarmente temibili come dimostra lo score di quattro vittorie di fila e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate tra le mura amiche. «Dopo avere steccato la partita più importante, a Catania, avevo chiesto ai miei giocatori di essere aggressivi con il Bari e devo dire che abbiamo fatto un’ottima partita – ha sottolineato Filippi – ma adesso penso solo alla gara con il Latina, una partita molto importante e delicata. La classifica è ben delineata ma noi vogliamo migliorarla e puntiamo ad insidiare il primo posto. Il match con il Bari ormai è passato, io e i ragazzi siamo concentrati sulla sfida di domani contro una squadra forte e che ci darà filo da torcere».

Sono venti i convocati. Out gli infortunati Valente e Marong oltre al difensore centrale Marconi (out per problemi fisici) e a Doda, escluso anche dalla lista degli effettivi per la gara con il Bari «perché – ha dichiarato Filippi domenica nel post-partita – in settimana non ha risposto alle indicazioni». Per logiche di turnover legate a questo ciclo di gare ravvicinate Filippi con ogni probabilità si affiderà domani a forze fresche. Motivo per cui tra coloro che hanno prenotato un posto in prima fila ci sono l’esterno destro Almici e il centrocampista Luperini reduci da un turno di squalifica, il laterale sinistro Giron avviato verso il definitivo recupero in seguito ad un infortunio al piede e il trequartista Floriano che contro il Bari, da subentrato, ha avuto un buon impatto sul match dimostrando sia in un modulo con la difesa a tre (3-4-1-2) sia con la linea a quattro (4-3-1-2 e anche 4-2-3-1 quando nel finale è entrato in attacco il baby Corona) di potere dare un utile contributo al culmine di un periodo in cui ha avuto poco spazio.