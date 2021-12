Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Questione di punti di vista, tutti validi peraltro nella valutazione in casa rosanero del pareggio casalingo a reti bianche contro la capolista Bari nell’ultimo appuntamento al Barbera del 2021. Il retrogusto amaro riconducibile alla sensazione di occasione sprecata c'è e si sente se si considera che i padroni di casa, oggi in completo nero e oro con una maglia con i loghi storici del club, non hanno saputo sfruttare nel modo migliore la superiorità numerica determinata dall’espulsione al 42’ del primo del difensore Terranova (ex di turno) punito dall’arbitro per avere impedito con un fallo ai danni di Soleri una chiara occasione da gol ma questa percezione viene ridimensionata da altre considerazioni. Dalla consapevolezza, cioè, che il Palermo ha affrontato la prima della classe , una squadra molto competitiva, in salute e che oltretutto nel finale avrebbe potuto anche vincere se il difensore Celiento non avesse fallito di testa quasi a tu per tu con Pelagotti una nitida palla gol su un cross proveniente dall'out destro.

Davanti a oltre 10 mila tifosi – superato il record stagionale di presenze al Barbera che finora apparteneva al match casalingo con l’Avellino dello scorso 31 ottobre – il verdetto del campo è coinciso con quello che in gergo calcistico viene chiamato risultato ad occhiali. Un assist, sfruttando l’accostamento con questa immagine, per ammettere che oggi si sono visti ancora meglio i tratti distintivi delle due squadre. Contro un Bari che ha maggiore qualità e maggiore predisposizione al palleggio ha combattuto un Palermo che predilige altre caratteristiche e con un’impostazione nella quale l’interdizione prevale di solito sulla costruzione in virtù della capacità di molti interpreti rosanero di recuperare palloni e giocare soprattutto di rimessa. E pur non avendo vinto contro un avversario in dieci per un’intera frazione di gioco la squadra ha comunque fatto valere le proprie armi: «Sono soddisfatto della prestazione dei miei ai quali faccio i complimenti per come hanno interpretato la partita e per il modo in cui si sono battuti contro una squadra molto forte – ha sottolineato il tecnico Filippi nel post-gara – affrontare compagini del genere serve anche a capire il tuo livello e le modalità con le quali riesci a confrontarti con chi hai di fronte e devo dire, senza nulla togliere agli otto punti di vantaggio che loro hanno nei nostri confronti, che i ragazzi hanno dato risposte positive. Chance sprecata? Si può fare un ragionamento del genere in relazione all’espulsione di Terranova ma è anche vero che non è sempre facile sfruttare la superiorità numerica contro una squadra così competitiva. La medaglia ha due volti: sai che puoi proiettarti in avanti e colpirli ma sai anche che scoprendoti rischi di subire gol».

Sulle stesse frequenze del tecnico siciliano è sintonizzato il difensore Ivan Marconi: «Se c'è un gap di otto punti va dato merito a loro e va riconosciuto il fatto che sia in parità numerica che in dieci contro undici hanno dimostrato di avere tanta qualità. Che paga sempre. Siamo stati sfortunati perché con un pizzico di cattiveria in più avremmo potuto portare a casa la vittoria ma è anche vero che loro nel finale hanno avuto una grande occasione per segnare. Motivo per cui, a mio avviso, lo 0-0 è un risultato giusto». È finito il girone d’andata e, in attesa dell’ultimo atto dell’anno solare a Latina, è anche possibile tracciare un primo bilancio: «Che è positivo se pensiamo all’anno scorso e se consideriamo che siamo tra le inseguitrici (adesso al terzo posto con la Turris a quota 33 alla luce del sorpasso del Monopoli corsaro ad Andria, ndr) di una squadra così attrezzata. Vuol dire che siamo sul pezzo e che, a proposito della gara odierna, non ci siamo fatti sorprendere da un avversario importante come il Bari».