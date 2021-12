Prima un boato e subito dopo il crollo . Questo quanto raccontato dagli abitanti di via Gaetano Ventimiglia, dove i muri di una palazzina abbandonata sono collassati. Al momento non si registrano feriti, ma tre automobili dei dipendenti del vicino ufficio postale che erano parcheggiate sono state danneggiate.

«Abbiamo già contattato una ditta per mettere in sicurezza la zona e i vigili del fuoco - dice il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci - Per fortuna in quel momento nessuno stava passando in strada». Nel luogo del crollo sono intervenuti i carabinieri.