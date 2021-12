Un neonato di 45 giorni sarebbe caduto accidentalmente mentre era in braccio alla madre in casa a Partinico, in provincia di Palermo. Il bimbo adesso si trova ricoverato all'ospedale dei bambini Di Cristina nel capoluogo dove è costantemente monitorato dall'équipe medica. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi è riservata. Sono in corso le indagini della polizia.