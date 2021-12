Avevano tentato una rapina per portare via oggetti e preziosi in un'abitazione, legando il proprietario con mani e piedi. Questi i fatti per cui sono state condannate quattro persone dopo la morte dell'84enne Mercurio Mepa, uomo che è morto la notte del 9 settembre del 2019 nel corso dell'azione criminale. La prima sezione della Corte d'assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, ha condannato a 13 anni di carcere ciascuno Donald Chucchiara Di Leo e Dario La Perna, e 12 anni e un mese per Gaspare Polizzi e Francesco Lo Piccolo. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Umberto Seminara, Giuseppe Brancato, Pietro Piazza e Umberto Coppola.