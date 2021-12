Un derby con vincitori e vinti. Il volto perdente della medaglia oggi è quello del Palermo che a distanza di dieci anni riassapora il sapore amaro della sconfitta in una gara allo stadio Massimino. Con lo stesso punteggio. Nel 2011 furono Lodi e Maxi Lopez a punire i rosanero. Dopo dieci anni è invece l’attaccante Moro , salito a quota 18 gol in questo campionato (con uno score superiore alla somma delle reti realizzate finora dagli attaccanti centrali della compagine di Filippi), il giustiziere di una squadra che, tradendo soprattutto le aspettative del tecnico, non ha saputo canalizzare le proprie energie e l’emozione da derby nella giusta direzione . E dal 24’ del primo tempo, in occasione del momentaneo 1-0 del bomber rossoblù su un rigore nato ingenuamente sull’asse Odjer-Marconi, l’ago della bilancia ha iniziato a pendere dalla parte della formazione guidata da Baldini.

Un derby con vincitori e vinti. Il volto perdente della medaglia oggi è quello del Palermo che a distanza di dieci anni riassapora il sapore amaro della sconfitta in una gara allo stadio Massimino. Con lo stesso punteggio. Nel 2011 furono Lodi e Maxi Lopez a punire i rosanero. Dopo dieci anni è invece l’attaccante Moro, salito a quota 18 gol in questo campionato (con uno score superiore alla somma delle reti realizzate finora dagli attaccanti centrali della compagine di Filippi), il giustiziere di una squadra che, tradendo soprattutto le aspettative del tecnico, non ha saputo canalizzare le proprie energie e l’emozione da derby nella giusta direzione. E dal 24’ del primo tempo, in occasione del momentaneo 1-0 del bomber rossoblù su un rigore nato ingenuamente sull’asse Odjer-Marconi, l’ago della bilancia ha iniziato a pendere dalla parte della formazione guidata da Baldini.

«Loro sono partiti più forte e hanno voluto la partita più di noi - ha ammesso nel post-gara Filippi - solo nel secondo tempo la mia squadra ha giocato con il piglio giusto e con la voglia di riprendere la gara. In settimana dovremo interrogarci sui motivi per i quali non siamo scesi in campo nel primo tempo con il giusto atteggiamento. Sapevamo che i nostri avversari avrebbero avuto un certo sprint nelle battute iniziali e invece abbiamo sofferto la loro veemenza. Vuol dire - ha continuato il tecnico - che non sono stato bravo io a farmi capire perché proprio quello dell’atteggiamento è stato un aspetto sul quale abbiamo lavorato molto in vista di questa gara».

Nella ripresa, prima l’espulsione di Almici (reo di avere strattonato un raccattapalle che ritardava la restituzione del pallone) e poi il rosso a Luperini entrato al posto dell'ex di turno Dall'Oglio (inammissibile il comportamento del centrocampista toscano la cui ingenuità - fallo di frustrazione - avrà delle inevitabili ricadute sul match casalingo con il Bari in un reparto, oltretutto, con gli uomini contati) sono state in negativo le ciliegine su una torta che nei giorni scorsi era stata preparata con ingredienti diversi: «Non mi è piaciuto il fatto che il tentativo di reazione è avvenuto in maniera individuale e non collettiva. Un aspetto su cui focalizzeremo l’attenzione anche perché nel secondo tempo l’inerzia della gara era totalmente cambiata e invece non abbiamo saputo sfruttare nel modo giusto la situazione di superiorità numerica (in seguito all’espulsione di Russini per somma di ammonizioni) commettendo delle leggerezze che non vanno bene».

Le mosse del tecnico, che nella scorsa stagione ha iniziato il suo ciclo da tecnico titolare proprio in occasione del derby a Catania vinto 1-0 grazie ad un gol di Santana, non hanno funzionato. Anche quella che riguarda l’impiego dal primo minuto di Crivello sul centrosinistra della difesa a tre per cercare di creare superiorità assieme a Valente sulla corsia di sinistra. Per il difensore, reintegrato dopo essere rimasto fuori dal progetto tecnico, si è trattato oggi dell’esordio da titolare in questo campionato: «Mi fa piacere che la mia situazione a titolo personale si sia risolta ma fa ormai parte del passato - ha commentato dopo la partita -. Adesso penso solo al presente e a dare il massimo per cercare di aiutare i miei compagni a raggiungere i nostri obiettivi. Cosa è successo oggi? Cattiveria e voglia di vincere non sono mancate, purtroppo nella partita forse più importante ci sono mancate alcune cose e gli episodi sono ‘girati’ a favore del Catania». Da palermitano, il numero 6 rosanero sente ancora di più il passo falso odierno contro gli etnei: «Una sconfitta che brucia, rimediata in una partita alla quale tenevamo molto sapendo anche quanto sia importante per i tifosi. Contro il Bari, proprio perché reduci da una sconfitta come quella di oggi, metteremo ancora più rabbia».