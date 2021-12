Ci sono vittorie che valgono doppio. Ed effettivamente i tre punti conquistati dal Palermo, che al Barbera si è imposto per 2-1 sul Monopoli nella 17esima giornata del girone C in virtù dei gol di Valente e di Brunori dopo il momentaneo pareggio di Grandolfo, hanno un peso specifico particolare. Per una serie di motivi. Perché il successo, che consente ai rosanero di sorpassare i pugliesi e guadagnare il secondo posto in classifica , è stato ottenuto contro una diretta concorrente e perché è arrivato al culmine di una gara in cui obiettivamente, per i contenuti espressi, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Si chiamano segnali: se riesci a conquistare in extremis l’intera posta in palio contro una squadra ostica e in una giornata non particolarmente brillante con diversi giocatori al di sotto del loro standard (compreso l’attaccante Brunori, autore a tre minuti dal 90’ del gol partita su assist di Silipo entrato durante la ripresa al posto di Odjer) significa che la stagione ha preso una certa direzione, orientata anche e soprattutto grazie a questo colpo d’ala verso orizzonti luminosi.

«Abbiamo ottenuto una vittoria importante in uno scontro diretto contro un Monopoli forte, quadrato e con dei valori – ha spiegato Filippi nel post-gara – abbiamo battuto una squadra che sa giocare, che sa fare male e che era meritatamente al secondo posto in classifica. Faccio i complimenti ai ragazzi perché ancora una volta hanno saputo mettere in campo lo spirito e l’atteggiamento che vedo in allenamento. Che per me è partita e che dal punto di vista della mentalità rappresenta la base su cui costruire poi il nostro piano d’azione da sviluppare nei 90 minuti. Chi è subentrato ha fatto bene e a questo proposito devo dire che fa bene ad arrabbiarsi con me chi non gioca ma questa rabbia deve poi sfogarla in partita dimostrando di meritare di giocare. E a questo proposito devo dire che non ho mai visto atteggiamenti sbagliati». Il tecnico antepone sempre il concetto di noi all’io: «Vittoria di tutti, anche dei fisioterapisti e dei magazzinieri. Questo è un grande gruppo. Che si allena e lavora molto bene».

L’importanza del gruppo è stata sottolineata anche dal capitano Francesco De Rose: «Chi è entrato a gara in corso ha lasciato il segno a dimostrazione che in questa squadra sono tutti importanti. Anche chi non gioca fa la differenza e questo è il nostro valore aggiunto. La vittoria con il Monopoli? Ci sta di rifiatare e di soffrire un po’ ma è anche vero che loro non hanno creato grandi occasioni. In ogni caso, abbiamo affrontato una squadra forte e che sono sicuro darà fastidio a tutti. Se dopo un girone sono nei piani alti della classifica significa che lo meritano. Adesso ci godiamo per un giorno questo successo e poi ci proietteremo verso il derby con il Catania. Una gara che fa storia a sé e in cui ci sarà da battagliare».