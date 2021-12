Premi di rendimento da un minimo di 800 euro per la categoria più bassa a un massimo di 1.800 euro per i funzionari di grado più alto e un costo per la Regione siciliana di oltre 27 milioni di euro a cui vanno aggiunti 10 milioni e 608 mila euro per gli straordinari. Questo quanto guadagneranno i dipendenti regionali siciliani in base all'accordo siglato tra i sindacati e il Governo regionale. Lo rende noto il Giornale di Sicilia.

I 27 milioni verranno ripartiti in base a parametri che premiano di più le due fasce alte a cui andrà un assegno una tantum superiore a mille euro. Aumentato anche il budget per gli straordinari che non andranno, però, a chi ha lavorato in smart working. Sbloccati infine i ristori per le attività produttive colpite dalla pandemia e che finora erano rimasti bloccati per ragioni burocratiche e ricorsi al Tar.