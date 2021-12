I carabinieri della compagnia di Partinico e del nucleo ispettorato del lavoro di Palermo hanno denunciato un 63enne , accusato di edificazione abusiva, deposito incontrollato di rifiuti e violazione della normativa in materia di obblighi del datore di lavoro. L'uomo di Balestrate, titolare di un'officina meccanica a Partinico , aveva costruito un autolavaggio, una carrozzeria e un deposito, per oltre 5.000 metri quadrati, senza le autorizzazioni .

Nel corso dei controlli i militari hanno rilevato anche la presenza di rifiuti speciali pericolosi, di pneumatici e parti di carrozzeria e violazioni agli obblighi del datore di lavoro, anche in materia di valutazione del rischio biologico da Covid-19. L'intera area è stata sequestrata e sono state elevate sanzioni amministrative per 82.000 euro.

Sono stati denunciati anche un 58enne, titolare di un negozio di pneumatici a Partinico, per violazioni relative alla sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro e sanzionato per 5.900 euro; una 28enne, titolare di un centro revisione veicoli a Partinico, per l'installazione abusiva di un sistema di videosorveglianza e sanzionata per 14.400 euro. Infine, durante i controlli per il rispetto delle norme anti covid sono state multate sette persone perché non indossavano la mascherina.