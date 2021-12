Il passo falso con il Picerno è stato solo un incidente di percorso? La risposta a questa domanda la darà la gara casalinga di domani (fischio di inizio alle 20.30) contro il Monopoli e valida per la diciassettesima giornata del girone C. Sarà uno scontro diretto a dire in che modo il Palermo ha assorbito la sconfitta rimediata domenica scorsa in Basilicata. Al Barbera , infatti, arriva la seconda in classifica, compagine - avanti di una lunghezza a quota 30 rispetto agli uomini di Filippi che occupano il terzo posto - che ha affrontato i rosa già a metà settembre in Coppa Italia anche se in un contesto completamente diverso: con due formazioni imbottite di seconde linee e prima dello slancio intrapreso dai pugliesi verso un cammino impreziosito adesso, dopo il momento di difficoltà vissuto a ottobre, da uno score di cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette giornate. A cui si aggiunge una solidità difensiva sancita dalla migliore retroguardia del girone con 11 gol subiti come Avellino e Catanzaro e dal fatto che nelle ultime tre partite la porta è rimasta inviolata.

Quello contro l’11 guidato da Colombo, costretto a fare i conti con le assenze di Morrone, Fornasier, Arena e Hamlili, sarà dunque un bel banco di prova per i rosanero consapevoli che per far scattare l’operazione sorpasso potrebbe avere un ruolo determinante l’effetto Barbera. Da intendere sia come fluido positivo riconducibile ad un’imbattibilità interna che dura ormai dall'inizio stagione sia come spinta del pubblico in relazione, al netto dell’incognita meteo, anche al potenziale successo delle iniziative (tariffe ridotte per gli Under 18 e un biglietto di tribuna omaggio per chi oggi ha donato il sangue in una speciale postazione allestita allo stadio nell’ambito di una iniziativa intitolata Chi ha sangue rosanero? e coordinata dall’Associazione Donatori di Sangue Fratres – Palermo ODV) promosse dalla società per questa partita con l’obiettivo di riempire gli spalti.

«Abbiamo archiviato subito la gara di Picerno consapevoli dei nostri errori ma anche di avere interpretato la gara con lo spirito giusto – ha sottolineato Filippi - adesso siamo concentrati sul Monopoli, una squadra forte e quadrata. I numeri dicono che servirà il miglior Palermo. Colombo ha detto che noi avremo una maggiore pressione rispetto a loro? Non so se si tratta di pretattica, non sono abituato a parlare degli altri. Sappiamo solo che dobbiamo vincere a prescindere da tutto». Orgoglioso del gol sul sociale realizzato ieri dalla squadra coinvolta al Centro Universitario Sportivo nell’atto conclusivo della Carovana dello Sport Paralimpico siciliano 2021 in concomitanza con la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il tecnico rosanero indica le linee guida da seguire domani: «Bisogna giocare con un’alta intensità ma non dobbiamo cadere nella trappola della frenesia o rischiamo di mostrare il fianco ad una squadra che gioca sulle ripartenze. Dobbiamo essere bravi a trovare la via del gol con astuzia e pazienza».

Per il match di domani, al quale assisterà in tribuna anche il presidente della Lega Pro, Ghirelli, presente questo pomeriggio al Pasqualino di Carini, in occasione della gara vinta 4-1 dalla Primavera contro il Foggia, assieme al numero uno rosanero Mirri con il quale ha visitato a Torretta l’area in cui sorgerà il centro sportivo, sono i convocati. Compreso il classe 2004 Mauthe squalificato, invece, per il campionato Primavera in seguito all’espulsione rimediata sabato scorso nel match disputato dai ragazzi guidati da Di Benedetto. Filippi dovrà rinunciare in difesa allo squalificato Marconi per la cui sostituzione si profila un ballottaggio tra Accardi e Lancini (tornato a lavorare in gruppo nei giorni scorsi dopo avere saltato il match con il Picerno a causa di un fastidio ad un ginocchio) con il primo leggermente favorito. Restano, inoltre, da sciogliere altri due nodi: a centrocampo Dall’Oglio e Odjer si contendono una maglia nella cerniera a tre in mezzo completata da Luperini e De Rose e sul fronte offensivo Soleri insidia la candidatura di Fella (entrambi, ironia della sorte, sono ex Monopoli) come partner d’attacco di Brunori.