Quello andato in scena è stato il remake di un film già visto. Ambientato più di una volta nella fase iniziale della stagione sui campi di squadre neopromosse o ripescate e con un Palermo nelle vesti di attore protagonista in negativo, incapace di imporre la propria cifra tecnica al cospetto di un avversario inferiore sulla carta. Sembravano scene ormai archiviate e sostituite dalla sceneggiatura scritta da una squadra in grado di ottenere 16 punti in sei gare e invece la sconfitta per 1-0 rimediata in trasferta contro l’AZ Picerno, a segno al 26’ del primo tempo con un destro di Reginaldo da posizione defilata, ha riproposto il deja-vu. I rosanero, pur avendo tenuto il pallino del gioco in mano, non hanno saputo creare i presupposti necessari per impensierire realmente il portiere avversario. E dagli altri campi le notizie arrivate non sono state positive: dal sorpasso del Monopoli al secondo posto alla vittoria della capolista Bari avanti adesso di sette punti sulla compagine guidata da Filippi, il quale nel post-partita punta il dito contro la direzione arbitrale.

Quello andato in scena è stato il remake di un film già visto. Ambientato più di una volta nella fase iniziale della stagione sui campi di squadre neopromosse o ripescate e con un Palermo nelle vesti di attore protagonista in negativo, incapace di imporre la propria cifra tecnica al cospetto di un avversario inferiore sulla carta. Sembravano scene ormai archiviate e sostituite dalla sceneggiatura scritta da una squadra in grado di ottenere 16 punti in sei gare e invece la sconfitta per 1-0 rimediata in trasferta contro l’AZ Picerno, a segno al 26’ del primo tempo con un destro di Reginaldo da posizione defilata, ha riproposto il deja-vu. I rosanero, pur avendo tenuto il pallino del gioco in mano, non hanno saputo creare i presupposti necessari per impensierire realmente il portiere avversario. E dagli altri campi le notizie arrivate non sono state positive: dal sorpasso del Monopoli al secondo posto alla vittoria della capolista Bari avanti adesso di sette punti sulla compagine guidata da Filippi, il quale nel post-partita punta il dito contro la direzione arbitrale.

«Non voglio parlare degli episodi dubbi in area di rigore ma vorrei sottolineare il fatto che la condotta del direttore di gara è andata verso una sola direzione - ha detto il tecnico - Mi chiedo come si fa a non sanzionare ad esempio il fallo di Reginaldo su Buttaro dopo dieci minuti ed espellere alla fine della partita Marconi per un non fallo. Sto notando che il metro arbitrale cambia di partita in partita sui vari campi e questo non mi sta bene». La squadra ha fatto un passo indietro rispetto allo standard registrato nell’ultimo mese ma il tecnico fornisce un’altra chiave di lettura: «A me la squadra è piaciuta sul piano dello spirito e dell’atteggiamento. Abbiamo sbagliato nei cross e abbiamo commesso tanti errori tecnici che non abbiamo fatto nell’ultimo periodo ma per il resto la prestazione mi è piaciuta e sono convinto che, se giocheremo sempre con questa voglia di vincere e questo spirito, potremo fare bene».

Sulla stessa lunghezza d’onda viaggia il difensore Buttaro: «Il risultato può venire o non venire ma secondo me l’obiettivo della gara lo abbiamo centrato dato che - commenta - abbiamo cercato in tutti i modi di portare a casa un risultato positivo dimostrando di avere la giusta mentalità. Poi ci sono anche gli avversari ma l’importante è che giochiamo con le nostre idee e i nostri pensieri provando sempre, sia in casa che in trasferta, a giocare per conquistare l’intera posta in palio».