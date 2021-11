E’ la prima volta per il Palermo. I rosanero non hanno mai affrontato in trasferta l’AZ Picerno , avversario domani della compagine guidata da Filippi nel match (fischio di inizio alle 14,30) valido per la sedicesima giornata del girone C del campionato di serie C. L’avversario non è inedito perché all’inizio della stagione i lucani hanno giocato al Barbera nella Coppa Italia di categoria ma nella storia ultracentenaria del club di viale del Fante quello di domani è un evento senza precedenti. Una specie di viaggio verso l’ignoto, dunque, e che in quanto tale nasconde delle insidie presenti nel caso specifico anche in relazione alle difficoltà che al netto del successo sul campo della Fidelis Andria il Palermo ha incontrato in questa stagione nelle gare esterne contro le cosiddette matricole. Guai, quindi, a sottovalutare la squadra che in estate è stata ripescata in seguito alla rinuncia del Gozzano e alle mancate garanzie fidejussorie presentate dall’FC Messina e che è reduce dal pareggio ad Avellino all’esordio sulla panchina del tecnico Leonardo Colucci subentrato all’esonerato Palo ma, pur sapendo che la buccia di banana su cui scivolare può essere sempre dietro l’angolo, un Palermo secondo in classifica e in grande salute adesso è in grado di eludere le trappole presenti sul proprio cammino.

Lo score di 16 punti nelle ultime 6 gare ha bisogno di conferme ma nello stesso tempo autorizza un certo ottimismo sull’affidabilità di una squadra che ha imparato a rimanere sul pezzo e che vuole dare continuità al suo magic moment impreziosito dal primato nel girone in merito ai clean sheet (otto le volte in cui la squadra ha mantenuto la porta inviolata) e dai 283 minuti di imbattibilità del portiere Pelagotti. La ricerca, inoltre, del quarto successo consecutivo (evento che non si verifica da maggio in occasione dell’ultimo segmento del campionato tra stagione regolare e playoff) e della terza vittoria di fila in trasferta rappresenta un incentivo per un gruppo consapevole che per puntare in alto e continuare a mettere pressione alla capolista Bari non sono ammessi cali di concentrazione. «Ci aspetta una partita delicata – ha sottolineato Filippi – il Picerno, squadra che a me piace come gioca, esprime un calcio propositivo e può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Dovremo stare molto attenti». Il tecnico, in ogni caso, confida nei progressi fatti registrare dal collettivo: «Questo gruppo ha ampi margini di miglioramento e vedo una crescita che fa ben sperare. La notiamo e c’è più consapevolezza. E mi dà fiducia il fatto di vedere una squadra che in allenamento dà sempre il massimo e lavora ad alta intensità. E’ un gruppo sano che vuole fare bene e che non si risparmia».

Sono 21 i convocati per la sfida contro la formazione lucana che i rosa sia giovedì che ieri mattina prima della partenza in pullman hanno continuato a preparare allo Sport Village di Tommaso Natale su un terreno in sintetico come il terreno di gioco dello stadio in cui si giocherà domani. Nell’elenco degli effettivi, oltre al difensore Lancini out a causa di un fastidio ad un ginocchio, non figurano Marong, Mauthe e Corona scesi in campo questo pomeriggio al Pasqualino di Carini nella gara vinta dalla Primavera per 3-1 (e Corona ha lasciato il segno con una doppietta in un match in cui i baby rosa sono rimasti in dieci per l’espulsione di Mauthe per somma di ammonizioni) contro il Monopoli sotto lo sguardo del presidente Mirri. Per la gara di domani in Basilicata Filippi farà leva sulle certezze acquisite dal gruppo nelle ultime settimane, motivo per cui è molto probabile che l’undici anti-Picerno sarà lo stesso visto sabato scorso al Barbera contro la Paganese. Con il trio difensivo composto da Buttaro, Marconi e Perrotta ed una cerniera di centrocampo a tre con De Rose perno centrale affiancato da Odjer e Dall’Oglio, favorito anche in questa circostanza su Luperini. In attacco confermato il tandem formato da Fella, che sembra essersi sbloccato da quando il tecnico lo ha schierato più vicino alla porta, e Brunori.