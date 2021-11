Alle prossime elezioni comunali di Palermo, la sinistra e gli ecologisti correranno con un solo simbolo e una sola lista che racchiuderà partiti, associazioni e movimenti. «Dopo la pandemia niente sarà più come prima. Le difficoltà della città vanno affrontate in un quadro più ampio, con la consapevolezza che le prossime Amministrative saranno sempre più decisive per rendere irreversibili i processi di cambiamento, evitando di consegnare la città a un triste ritorno al passato». Questo si legge in una nota di sigle congiunte. L'iniziativa di far confluire le forze in un unico soggetto è stata sottoscritta da Articolo Uno, Possibile, Reds (rete dei democratici e socialisti), Rifondazione Comunista, Sinistra Comune, Sinistra delle idee e Sinistra Italiana.