«Quest'anno il trend femminicidi è in aumento: un problema che va combattuto non soltanto sul piano legislativo ma anche a livello culturale. L'attività di sensibilizzazione che stiamo svolgendo in questi anni ha fatto aumentare le denunce. C'è più sensibilità da parte delle vittime , anche se sono tante quelle che tacciono e subiscono in silenzio». La tenente del nucleo operativo dei carabinieri di Palermo Sara Conti oggi, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, ha illustrato la rete antiviolenza istituita dai carabinieri.

«Quest'anno il trend femminicidi è in aumento: un problema che va combattuto non soltanto sul piano legislativo ma anche a livello culturale. L'attività di sensibilizzazione che stiamo svolgendo in questi anni ha fatto aumentare le denunce. C'è più sensibilità da parte delle vittime, anche se sono tante quelle che tacciono e subiscono in silenzio». La tenente del nucleo operativo dei carabinieri di Palermo Sara Conti oggi, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, ha illustrato la rete antiviolenza istituita dai carabinieri.

La rete antiviolenza dei carabinieri è composta da ogni militare per ogni stazione nella città di Palermo e uno o due militari per ogni compagnia fuori dalla città, tutti selezionati nei vari gradi per particolari attitudini personali e professionali, fiancheggeranno i colleghi delle stazioni dell'intera provincia per sostenere le vittime di reati di genere. La rete del comando provinciale carabinieri, in collaborazione con il Soroptimist International d'Italia, ha a disposizione degli ambienti protetti: un'iniziativa che rientra nel progetto Una stanza tutta per sé, che ha visto la realizzazione nel Comando provinciale dei carabinieri di Palermo, nella stazione di Oreto e nella compagnia di Cefalù, di locali dedicati all'ascolto delle vittime di violenza. Un centro ascolto è stato realizzato, infine, anche all'interno della compagnia dei carabinieri di Monreale.

Oggi, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Arma dei carabinieri a Palermo e provincia illuminerà di arancione le caserme dove sono presenti le stanze dedicate all'ascolto. Il progetto Orange the world, vuole essere un segnale forte da parte dell'Arma a invogliare le donne a denunciare.