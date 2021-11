Avrebbe rapinato tre esercizi commerciali tra Palermo e Terrasini. Questa l'accusa rivolta dai carabinieri a un 33enne, mentre altri complici devono essere identificati. L'uomo, residente nel capoluogo, è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.

I colpi sono stati commessi con una pistola risultata utilizzata nell'attività di softair. In viale Strasburgo hanno minacciato i dipendneti di una profumeria, facendosi consegnare diverso prodotti costosi. Il gruppo poi ha preso di mira un negozio di abbigliamento in via Ugo La Malfa, portando via l'incasso.

La giornata dei rapinatori si è conclusa in un supermercato di Terrasini, dove hanno minacciato gli addetti alla casa portando via il denaro contenuto. Le indagini sono partite con l'identificazione del veicolo usato dal gruppo, poi ritrovato abbandonato nel quartiere Tommaso Natale.

Il 33enne è stato bloccato dai carabinieri dopo avere abbandonato i propri vestiti in una palestra ed essere uscito con altri abiti, nel tentativo di non essere riconosciuto. L'uomo è stato portato nel carcere Pagliarelli, in attesa dell'udienza di convalida.