Alla ricerca di nuovi stimoli. È un meccanismo psicologico che vale ogni giorno nello sport e anche nella vita e che, nel caso del Palermo impegnato domani alle 14.30 allo stadio Renzo Barbera contro la Paganese, diventa automatico se ci sono pure dei tabù da sfatare. Il surplus di motivazioni, in questo caso, è riconducibile alla voglia dei rosanero di ottenere la terza vittoria consecutiva, evento che non si verifica dai playoff dello scorso campionato e che la squadra ha fallito già due volte in questa stagione considerando tutti gli impegni ufficiali tra campionato e Coppa Italia di categoria.

Alla gara assisteranno anche alcuni tifosi provenienti dall’estero, per esempio dall’Argentina, dopo che domenica scorsa si sono visti alcuni francesi a torso nudo con il nome e il numero di maglia del loro idolo Giron. Una vittoria metterebbe pressione alla capolista Bari impegnata domenica sul campo dell’Andria e darebbe continuità alla serie positiva di 13 punti nelle ultime cinque gare. Vincere consoliderebbe le certezze di un gruppo che, dopo la sconfitta rimediata lo scorso 17 ottobre a Torre del Greco, sembra avere creato i presupposti per un percorso all’altezza delle aspettative.

«Questo è un periodo nel quale dobbiamo pensare solo a trovare le energie necessarie per fare più punti possibili - ha sottolineato Filippi - Tra sei gare potremo fare i primi calcoli. Tre vittorie di fila tabù da sfatare? Sarebbe un filotto che effettivamente ci manca e speriamo sia la volta buona ma dipende sempre dal modo in cui interpretiamo le gare. Dico sempre ai ragazzi che se riescono in partita a mettere l’intensità con la quale lavorano in allenamento possiamo davvero fare bene contro chiunque». I rosanero, secondi in classifica a quota 26 con il Monopoli a quattro punti dalla vetta, partono domani con i favori del pronostico ma il tecnico preferisce navigare a vista: «È vero che la Paganese ha ottenuto finora solo un punto fuori casa, ma in alcune partite avrebbe meritato di più. Cosa è scattato dopo il ko con la Turris? A me non piace mai perdere, anche quando gioco a carte con le mie figlie, ma quando arriva una sconfitta bisogna cercare di costruire su questa qualcosa di positivo».

Per il match contro la formazione guidata da Grassadonia, intenzionata a invertire il trend dopo due sconfitte di fila e un solo punto in sei trasferte, la lista degli effettivi è composta da 24 giocatori. Semaforo verde anche per il difensore palermitano Andrea Accardi alla sua prima convocazione stagionale al culmine di una settimana nella quale è tornato ad allenarsi in gruppo a pieno regime, dopo uno stop forzato che dura dall’8 agosto tra infortunio al polpaccio e un’infiammazione al tendine d’Achille. Il numero 4, in ogni caso, non partirà titolare domani in una partita nella quale Filippi dovrebbe confermare la struttura disegnata nella sfida interna contro il Potenza. In difesa, dunque, Buttaro è ancora in vantaggio nei confronti di Lancini (tornato a lavorare con i compagni dopo due giorni di stop a causa dell’influenza) per completare la linea a tre con Marconi e Perrotta.

La novità più importante rispetto a domenica scorsa è la presenza a centrocampo del capitano De Rose nuovamente a disposizione dopo avere scontato il turno di squalifica. Al suo fianco agiranno Odjer e uno tra Dall’Oglio e Luperini con il primo favorito alla luce delle non perfette condizioni del centrocampista toscano condizionato in questi ultimi giorni da un fastidio alla schiena. E a proposito di novità, tra le quali rientra a partita in corso l’eventuale impiego da mezzala sinistra di Valente reduce da sei punti di sutura nella regione parietale destra, in seguito allo scontro aereo con Baclet durante la gara con il Potenza, sul fronte offensivo non vanno sottovalutati i segnali inviati da Soleri. La candidatura di Brunori è insidiata dall’attaccante classe ’97 che, al di là della leadership con quattro gol nella classifica marcatori relativa ai giocatori subentrati, freme dalla voglia di lasciare il segno in qualità di titolare.