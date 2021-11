Per l'accesso alle mansioni di autista non è necessario il diploma di scuola media superiore . È quanto statuito dal tribunale del lavoro di Palermo in merito all'assunzione di cento autisti all'Amat , la ditta che si occupa del trasporto pubblico in città.

Il giudice del lavoro ha accolto un altro ricorso presentato da 23 concorrenti esclusi dal concorso bandito dall'Amat perché non erano in possesso del diploma del liceo. Il tribunale ha obbligato l'Amat ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la partecipazione dei ricorrenti alla selezione.

I concorrenti sono assistiti dall'avvocato Nadia Spallitta. «È pacifico alla luce delle decisioni di accoglimento dei ricorsi, che la clausola del bando impugnata sia illegittima - ha dichiarato la legale -. Non si comprende neanche come e perché sia stato inserito questo requisito, essendo noto all'Amat, che il titolo richiesto per l'accesso all'area degli operatori di esercizio (autisti, ndr), sia il diploma di scuola media inferiore».