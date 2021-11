I funzionari dell' agenzia delle Accise, dogane e monopoli di Palermo, nell’ambito di una complessa attività di controllo volta a verificare la corretta costituzione del plafond e il relativo utilizzo negli acquisti di merce in sospensione di imposta, hanno accertato un’evasione dell'Iva, per oltre 130mila euro, compiuta da una società specializzata nel commercio all’ingrosso di bevande , che emetteva false dichiarazioni di intento i noltrandole ai fornitori per ricevere le merci senza dovere assolvere il pagamento dell'imposta.

I funzionari dell'agenzia delle Accise, dogane e monopoli di Palermo, nell’ambito di una complessa attività di controllo volta a verificare la corretta costituzione del plafond e il relativo utilizzo negli acquisti di merce in sospensione di imposta, hanno accertato un’evasione dell'Iva, per oltre 130mila euro, compiuta da una società specializzata nel commercio all’ingrosso di bevande, che emetteva false dichiarazioni di intento inoltrandole ai fornitori per ricevere le merci senza dovere assolvere il pagamento dell'imposta.

I riscontri ottenuti mediante l’accesso effettuato presso la sede dell’esercizio commerciale e l’analisi dei dati presenti nei sistemi informativi in uso all'agenzia, hanno permesso di accertare che la società non possedeva i requisiti di legge necessari per potere essere considerata esportatrice abituale e quindi di avvalersi del beneficio dell’esenzione dal pagamento. L’autore dell’illecito è stato denunciato all’autorità giudiziaria.