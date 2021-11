«Si parla di un nuovo aumento di contagi e purtroppo Altofonte non immune», ammette Angela De Luca , la sindaca del centro in provincia di Palermo. È stata la stessa prima cittadina a informare che da oggi per una classe elementare dell'istituto scolastico si è reso obbligatorio l'isolamento e le lezioni in didattica a distanza «per alcuni casi presenti in una classe».

In questo momento, il totale dei contagiati nel territorio è di 16 persone di cui una ospedalizzata. «Occorre ricordare - sottolinea la sindaca - che le precauzioni non sono mai troppe ed è indispensabile, oltre che obbligatorio, tenere la mascherina nei locali chiusi, buona prassi usarla anche all'esterno. Il mio pensiero va alle famiglie che si trovano in isolamento - conclude la prima cittadina - e che devono affrontare questo lungo periodo a casa: non scoraggiatevi e non sentitevi soli».