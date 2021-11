Anche il Potenza si è dovuto arrendere alla legge del Barbera . Sancita da 14 risultati utili di fila, in gare ufficiali, tra vecchia e nuova stagione e che non ha dato scampo a una squadra comunque organizzata e messa bene in campo come quella allenata da Bruno Trocini . Il Palermo, che si è imposto 2-0 grazie ai gol realizzati da Fella e Silipo , è in grande salute in questa fase del campionato e anche oggi ha trovato gli spunti necessari per spostare l’asse dell’incontro dalla propria parte.

Anche il Potenza si è dovuto arrendere alla legge del Barbera. Sancita da 14 risultati utili di fila, in gare ufficiali, tra vecchia e nuova stagione e che non ha dato scampo a una squadra comunque organizzata e messa bene in campo come quella allenata da Bruno Trocini. Il Palermo, che si è imposto 2-0 grazie ai gol realizzati da Fella e Silipo, è in grande salute in questa fase del campionato e anche oggi ha trovato gli spunti necessari per spostare l’asse dell’incontro dalla propria parte.

«C’è ancora da correggere tanto sotto molti aspetti - ha sottolineato il tecnico Filippi - dal punto di vista, per esempio, dei meccanismi da assimilare durante il lavoro di preparazione alle partite. Oggi nel primo tempo abbiamo faticato a smarcarci tra le linee anche per merito dei nostri avversari ai quali faccio i complimenti perché sono una squadra tosta e organizzata. Poi è andata meglio nel secondo tempo - ha aggiunto - durante il quale siamo riusciti a sfruttare le potenzialità dei nostri elementi deputati alla fase offensiva e a capitalizzare le occasioni che creiamo. Sono molto contento perché abbiamo ottenuto questa vittoria attraverso il sacrificio e la sofferenza e perché vengono premiati gli sforzi della squadra che si allena sempre molto bene senza tralasciare nulla». Filippi esulta ma non fa voli pindarici: «Dobbiamo ragionare step by step, come faceva il grande tennista Agassi: prima si pensa ai punti dei games, poi ai set e poi alla partita. Bisogna fare un passo alla volta, seguendo il percorso che abbiamo tracciato, e in questo modo potremo andare lontano».

Prudenza è anche il leit-motiv delle parole pronunciate nel post-gara dal difensore Marconi, con la fascia di capitano al braccio oggi contro il Potenza in virtù dell’assenza per squalifica del centrocampista De Rose: «Per me è stato un onore indossare la fascia di capitano e ringrazio il mister per la fiducia che mi ha concesso. Stiamo facendo bene e dobbiamo proseguire su questa strada. Messaggio lanciato alle dirette concorrenti? Non ci sono messaggi da dare agli altri ma solo a noi stessi attraverso il sacrificio e il lavoro che facciamo durante la settimana». Un lavoro che ha consentito in questo caso di preparare bene una gara complicata e piena di insidie contro un avversario tosto: «Il Barbera è uno stadio nel quale i nostri avversari tendono sempre a dare qualcosa in più per provare a metterci in difficoltà. Detto questo, è uno stadio che ci esalta ed è un valore aggiunto per il nostro cammino».