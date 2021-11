Era un’occasione troppo ghiotta e lasciarsela sfuggire sarebbe stato davvero un sacrilegio. Il Palermo era consapevole che vincendo nella tredicesima giornata del girone C sul campo della Fidelis Andria, ultima in classifica, avrebbe dato un segnale molto importante al campionato. I rosanero si sono imposti con il punteggio di 2-0 , agganciando il Monopoli al secondo posto a quota 23, a soli quattro punti dalla capolista Bari. Era una partita trappola quella giocata allo stadio Degli Ulivi al cospetto di un avversario che, impelagato nei bassifondi della classifica, era costretto a fare punti. Motivo per cui va evidenziato in grassetto il bel voto alla squadra che il tecnico Filippi ha segnato sul suo registro: «La cosa più importante è la continuità in termini di prestazione - ha sottolineato l’allenatore nel post-partita - ed è soprattutto per questo che sono soddisfatto. Dobbiamo proseguire su questa strada continuando a lavorare sodo e a fare ciò che abbiamo fatto oggi: giocare con l’atteggiamento giusto e rendere semplici le cose difficili » .

Era un’occasione troppo ghiotta e lasciarsela sfuggire sarebbe stato davvero un sacrilegio. Il Palermo era consapevole che vincendo nella tredicesima giornata del girone C sul campo della Fidelis Andria, ultima in classifica, avrebbe dato un segnale molto importante al campionato. I rosanero si sono imposti con il punteggio di 2-0, agganciando il Monopoli al secondo posto a quota 23, a soli quattro punti dalla capolista Bari. Era una partita trappola quella giocata allo stadio Degli Ulivi al cospetto di un avversario che, impelagato nei bassifondi della classifica, era costretto a fare punti. Motivo per cui va evidenziato in grassetto il bel voto alla squadra che il tecnico Filippi ha segnato sul suo registro: «La cosa più importante è la continuità in termini di prestazione - ha sottolineato l’allenatore nel post-partita - ed è soprattutto per questo che sono soddisfatto. Dobbiamo proseguire su questa strada continuando a lavorare sodo e a fare ciò che abbiamo fatto oggi: giocare con l’atteggiamento giusto e rendere semplici le cose difficili».

La vittoria è maturata grazie ai gol dell’attaccante Brunori - abile al 27’ a superare il portiere con una conclusione di sinistro in torsione sugli sviluppi di una respinta, dopo una punizione calciata da Dall’Oglio - e dell’esterno destro Almici, che ha messo in cassaforte il risultato al 63’ con un comodo piatto destro su assist di Valente, al culmine di un break alimentato da Fella. I rosa hanno sfatato una serie di tabù: primo successo nella storia del Palermo ad Andria, due vittorie esterne consecutive (evento che non si verificava da maggio in occasione dei playoff dello scorso campionato), e prima affermazione fuori casa in questo campionato mantenendo la porta inviolata: «Ho sempre detto che questa è una squadra competitiva - sostiene Filippi - Può giocarsela contro tutti fino alla fine ma per fare certe valutazioni dobbiamo aspettare la fine del girone d’andata».

Ha le idee chiare anche Almici, esterno destro oggi in un 3-5-2 speculare a quello della Fidelis Andria. I pugliesi, soprattutto con l’attaccante Di Piazza, conterraneo del tecnico Filippi, ha impensierito la compagine rosanero: «Non guardiamo la classifica e non dobbiamo pensare al Bari o al Catanzaro. L’avversario più ostico per il Palermo è il Palermo stesso ma se giochiamo sempre con lo stesso atteggiamento mostrato oggi non vedo formazioni che possano metterci sotto. L’esultanza in occasione del gol? Mi sono tolto la maglia e sono andato a festeggiare con i nostri tifosi perché sentivo l’importanza di questa partita».