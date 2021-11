«È stato un intervento provvidenziale ». È questo l'aggettivo usato da tutti i condomini che hanno assistito alla scena del 24enne che è riuscito a salvare un bambino neonato che stava soffocando . «Sta morendo, non respira», hanno urlato la mamma e la nonna del piccolo, che era già cianotico, uscendo sul pianerottolo della loro abitazione in un condominio nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo . Il 24enne palermitano Alessandro Di Franco , che tra un mese completerà il corso di laurea in Infermieristica a Reggio Emilia, si trovava qualche giorno in vacanza dai genitori .

Circondato dai parenti e da tanti condomini in preda al panico, ha preso il bambino e gli ha praticato la manovra di Heimlich. Mosse studiate e ristudiate sui manichini che sono riuscite a disostruire le vie aeree del piccolo, salvandolo. «Il bambino non respirava. Se si fosse chiamato il 118 - raccontano i condomini - l'attesa sarebbe stata fatali. Sono stati attimi di terrore ma, per fortuna, Alessandro è riuscito a gestire la situazione con la freddezza necessaria. Per noi l'esame di laurea l'ha già superato», concludono gli inquilini parlando del futuro infermiere.