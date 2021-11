È stato trovato riverso per terra, con la testa all'interno del suo garage e la parte restante del corpo all'esterno. Francesco Lauriano, di 88 anni , residente a Partinico, in provincia di Palermo, è stato trovato così, col suo corpo in una pozza di sangue che giaceva accanto alla sua Fiat Punto . Come riporta l'agenzia Ansa, la macchina è stata trovata con lo sportello aperto, un fatto che lascia immaginare che l'uomo possa essere stato sorpreso, forse alle spalle, mentre rientrava a casa sua. L'aggressore, con il chiaro intento di uccidere, non gli avrebbe dato il tempo di reagire .

È stato trovato riverso per terra, con la testa all'interno del suo garage e la parte restante del corpo all'esterno. Francesco Lauriano, di 88 anni, residente a Partinico, in provincia di Palermo, è stato trovato così, col suo corpo in una pozza di sangue che giaceva accanto alla sua Fiat Punto. Come riporta l'agenzia Ansa, la macchina è stata trovata con lo sportello aperto, un fatto che lascia immaginare che l'uomo possa essere stato sorpreso, forse alle spalle, mentre rientrava a casa sua. L'aggressore, con il chiaro intento di uccidere, non gli avrebbe dato il tempo di reagire.

Sul suo corpo sono state trovati i segni di diverse coltellate e un taglio alla gola. Adesso per Lauriano è stata disposta l'autopsia, mentre si cerca di chiarire la dinamica e di risalire agli autori. Al momento i carabinieri, che indagano sulla sua morte, non escludono nessuna ipotesi. Lauriano, pensionato, aveva lavorato come tassista. L'uomo viveva insieme alla compagna di una vita in un'abitazione di via Marconi, a Partinico, dov'è stato trovato morto

I carabinieri stanno ascoltando parenti e vicini di casa per provare a capire se qualcuno abbia potuto vedere o sentire qualcosa. In passato l'uomo fu vittima di una rapina in casa. In quell'occasione venne aggredito e picchiato da un commando che gli rubò decine di migliaia di euro e preziosi che custodiva nell'appartamento. Circa quindici anni fa invece fu al centro di un lunghissimo contenzioso per la proprietà di un appezzamento di terreno.