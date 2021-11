Arrestato un presunto complice del tentato omicidio avvenuto la notte del 10 ottobre a Cinisi. A finire in carcere è stato il 22enne Calogero Grispo, accusato di aver preso parte alla sparatoria insieme a Vincenzo Carlo Daricca, già in carcere. I due avrebbero sparato dei colpi di arma da fuoco nelle vicinanze di un rifornimento di benzina tra via Venuti e Corso Umberto, nella cittadina in provincia di Palermo. In quell'occasione sono rimasti feriti i fratelli Roberto e Emanuel Bozzo, di 23 e 21 anni. L'arresto nei confronti di Grispo è stato emesso dal gip del tribunale di Palermo, su richiesta della procura.