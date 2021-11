« Sono stati asportati loculi di buona parte delle tombe , vasi in ottone. Non si possono tollerare questo tipo di atti in un cimitero grande come quello di Sant'Orsola ». A denunciare a MeridioNews quanto è avvenuto nel cimitero gestito dalla Fondazione Santo Spirito è Lillo Vizzini. Il presidente di Federconsumatori Palermo ha raccolto diverse segnalazioni giunte in questi giorni in cui si commemorano i defunti. «In pochi giorni, nei nostri uffici, abbiamo avuto 17 segnalazioni per iscritto - continua - A queste si aggiungono le telefonate e i tanti che ci hanno raccontato di essere andati al Sant'Orsola e aver visto depredate e vandalizzate le tombe dei propri cari».

«Sono stati asportati loculi di buona parte delle tombe, vasi in ottone. Non si possono tollerare questo tipo di atti in un cimitero grande come quello di Sant'Orsola». A denunciare a MeridioNews quanto è avvenuto nel cimitero gestito dalla Fondazione Santo Spirito è Lillo Vizzini. Il presidente di Federconsumatori Palermo ha raccolto diverse segnalazioni giunte in questi giorni in cui si commemorano i defunti. «In pochi giorni, nei nostri uffici, abbiamo avuto 17 segnalazioni per iscritto - continua - A queste si aggiungono le telefonate e i tanti che ci hanno raccontato di essere andati al Sant'Orsola e aver visto depredate e vandalizzate le tombe dei propri cari».

Un problema che, secondo Vizzini, andrebbe affrontato dai responsabili degli uffici del camposanto. «Impossibile che nessuno degli addetti abbia notato tutto questo. Probabilmente queste azioni si sono verificate nei mesi scorsi. Al momento bisogna dire che non esiste nemmeno una segnaletica che invita i visitatori a denunciare agli uffici del cimitero quanto hanno trovato - dice Vizzini - Gli uffici intervengano». Le segnalazioni sono arrivate già all'inizio della scorsa settimana e, da quanto racconta il presidente dell'associazione, sono in aumento. «Molti, a causa del Covid, non hanno potuto far visita ai defunti - aggiunge Vizzini - Ne stanno approfittando in questi giorni di commemorazione. Ed è davvero spiacevole ritrovarsi davanti una cosa simile. Speriamo che durante questa settimana vengano presi provvedimenti con l'aumento dei controlli».