C’è un vincitore nella gara Palermo-Avellino disputata allo stadio Renzo Barbera. E’ l’equilibrio, fattore che ha fatto da filo conduttore ad una gara (1-1) combattuta e nella quale le due squadre si sono divise la posta in palio al culmine di una sfida ad armi pari in termini di intensità e ardore agonistico. Premessa doverosa al netto di episodi come il rigore concesso agli irpini dall’arbitro per un presunto fallo del difensore Peretti ai danni di Plescia e che ha determinato il verdetto del terreno di gioco.

«Il rigore è una roba assurda – ha dichiarato nel post-gara il tecnico rosanero Filippi – io di solito non commento l’operato del direttore di gara ma in questo caso faccio un’eccezione dicendo che una squadra non può essere penalizzata per un errore così evidente e grossolano. E a proposito di condotta arbitrale aggiungo che a mio avviso il fallo di Silvestri su Soleri lanciato a rete andava punito con l’espulsione e non con il cartellino giallo. I due pali colpiti dall’Avellino? Episodi che fanno parte di una partita – ha aggiunto Filippi riferendosi ai legni centrati dagli ospiti con il palermitano Di Gaudio, uno dei più ispirati nella formazione biancoverde in campo con un 4-4-1-1 al cospetto dell’iniziale 4-3-1-2 del Palermo, protagonista in occasione del primo episodio - I pali delle porte ci sono e non possono essere tolti…».

Trasudano delusione ed amarezza le parole dell’allenatore siciliano per l’epilogo di una gara che sembrava ormai incanalata sui binari dei padroni di casa: «C’è rammarico anche perché secondo me abbiamo disputato un’ottima partita e abbiamo cercato di vincere fino alla fine contro una squadra di primo livello. Purtroppo episodi a noi sfavorevoli hanno condizionato l’esito dell’incontro». Mastica amaro anche il difensore Lancini anche se l’autore del momentaneo 1-0 (rete su un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo) preferisce bypassare l’episodio del rigore fischiato a favore della compagine guidata da Braglia: «Non voglio commentare il penalty e voglio focalizzare l’attenzione sulla buona prestazione fornita contro una delle squadre più forti di questo girone. C’è molta amarezza perché abbiamo creduto nella possibilità di vincere e perché ritengo che sono stati buttati via due punti. Resta, in ogni caso, la consapevolezza dei nostri mezzi e il fatto che ce la possiamo giocare contro tutti. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorare e cercare di diminuire gli errori per potere creare le condizioni per un grande campionato».