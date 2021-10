Il calcio è una materia liquida. Una realtà nella quale un concetto che vale in un determinato momento può essere smentito immediatamente dopo. Se l’allenatore del Palermo, Filippi, avesse deciso di sostituire Fella dopo l’intervallo non ci sarebbe stato nulla da dire analizzando la prova insufficiente fornita nella prima frazione di gioco dall’attaccante rosanero, poco ispirato e protagonista in negativo nel finale con un tap-in fallito a porta praticamente sguarnita dopo un palo colpito da Silipo.

E invece nella ripresa l’ex Avellino, rimasto in campo, ha delineato nuovi scenari e con una doppietta – reti al 5’ con un gol in scivolata in seguito ad una respinta centrale del portiere su una conclusione di De Rose e al 15’ sfruttando un clamoroso errore di un difensore – ha consentito ai rosa di ribaltare il punteggio dopo l’iniziale svantaggio (1-0 firmato dal palermitano Golfo) e creare i presupposti per una vittoria (3-1) sancita sul campo della Vibonese terzultima in classifica dall’acuto finale del subentrato Soleri con un colpo di testa da distanza ravvicinata dopo una carambola sulla traversa. «Il gol mi mancava da un po’ e sappiamo che per un attaccante è importante – ha sottolineato il numero 23 consapevole di essersi tolto un peso per essersi sbloccato in campionato – la cosa fondamentale per me, tuttavia, era ritrovare la condizione fisica che gradualmente sono riuscito a migliorare. Dopo il gol sbagliato alla fine del primo tempo non mi sono abbattuto – prosegue – ero sicuro che sarebbe arrivata un’altra occasione e sarei riuscito a segnare. Esultanza? Non era riferita ai tifosi nello specifico, anzi li ringrazio per la loro presenza. La prestazione è arrivata anche per loro».

Se Fella è riuscito a spezzare il suo incantesimo gran parte del merito è del tecnico Filippi che, nonostante i segnali poco incoraggianti provenienti dal collettivo e anche dall’attaccante nel corso di un primo tempo in linea con le altre deludenti prestazioni in trasferta, ha continuato a dargli fiducia: «Confidavo sul fatto che prima o poi si sarebbe sbloccato – ha ammesso l’allenatore siciliano - e avendo giocato più vicino a Brunori in attacco ha avuto la possibilità di sfruttare più occasioni. Per noi è un giocatore importante così come gli altri attaccanti». E il suo contributo è stato fondamentale per la conquista del primo successo esterno in questo campionato: «Non è una vittoria figlia di motivazioni tattiche (il tecnico, condizionato dall’assenza di un centrale mancino, ha optato per un 4-3-1-2 piuttosto che per il collaudato 3-4-2-1, ndr) ma delle cose positive che sono state fatte mercoledì scorso in occasione della gara interna contro la Virtus Francavilla. Una partita che abbiamo vinto con grande forza di volontà e spirito di sacrificio. Cosa ho detto alla squadra all’intervallo? Di giocare e dare continuità a ciò che stava facendo nelle battute finali del primo tempo. Bravi i ragazzi che ci hanno creduto e che hanno portato a casa la vittoria. Mi ha fatto molto piacere che ad imporsi contro la Vibonese sia stata una squadra operaia che ha giocato utilizzando solo la sciabola e non il fioretto».