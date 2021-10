Travolto da un monopattino mentre passeggia in via Re Federico . È successo nella serata di lunedì, quando un giovane di 24 anni è stato investito da una persona a bordo di un monopattino elettrico, non ancora identificata , che si dirigeva verso corso Finocchiaro Aprile. Secondo le prime ricostruzioni, chi guidava il mezzo non si è fermato a prestare soccorso , riuscendo a scappare.

L'impatto è stato violento e il giovane, soccorso prima da alcuni passanti e dai sanitari del 118, adesso si trova ricoverato al Civico di Palermo in stato di coma farmacologico. La prognosi è riservata. Sull'accaduto indaga la polizia municipale, che ha effettuato i primi rilievi per stabilire l'esatta dinamica. «Abbiamo già presentato un esposto in procura - spiega l'avvocato della famiglia - Sono stato contattato dai genitori ieri sera quando le condizioni cliniche si sono ulteriormente aggravate. Davide (il nome del ragazzo investito, ndr), dopo la caduta, non ha più ripreso conoscenza - aggiunge - Siamo in attesa dell'esito di una nuova tac per monitorare l'estensione dell'emorragia cerebrale».