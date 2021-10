Travolto da una motocicletta mentre prestava servizio tra via Bosio e via Margherita di Savoia. La vittima, che è rimasta ferita, è un vigile urbano di 45 anni in servizio a Palermo durante la mezza maratona che si è svolta domenica. A investirlo sarebbe stato un motociclista che non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito via. I colleghi dell'agente stanno esaminando le riprese delle telecamere presenti in zona per cercare di risalire all'identità del centauro o a qualche dettaglio che possa consentire di individuare il mezzo.