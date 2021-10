Quattro palermitani, tutti con precedenti, sono stati arrestati , accusati di tentato furto aggravato in concorso. Il gruppo ha cercato di mettere a segno il furto nel, capoluogo siciliano, di un'auto parcheggiata in via Tindari, allontanandosi poi a bordo di un'altra macchina verso via Castellana . A fornire indicazioni utili all'identificazione della banda di ladri è stato un cittadino che, dopo essersi accorto del tentato furto, ha chiamato la polizia.

Quattro palermitani, tutti con precedenti, sono stati arrestati, accusati di tentato furto aggravato in concorso. Il gruppo ha cercato di mettere a segno il furto nel, capoluogo siciliano, di un'auto parcheggiata in via Tindari, allontanandosi poi a bordo di un'altra macchina verso via Castellana. A fornire indicazioni utili all'identificazione della banda di ladri è stato un cittadino che, dopo essersi accorto del tentato furto, ha chiamato la polizia.

Immediatamente bloccati dagli agenti, i quattro sono stati trovati in possesso di numerosi arnesi utili allo scasso - chiavi inglesi, chiavi a crick, un coltello da cucina - poi posti sotto sequestro, sul cui possesso il gruppo non ha fornito alcuna spiegazione. L'auto sulla quale viaggiavano nei giorni scorsi era stata oggetto di numerose segnalazioni. Il mezzo sarebbe stato utilizzato per compiere altri furti nella zona. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria.