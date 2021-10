Somme percepite indebitamente e false dichiarazioni su un contratto di locazione e sulla residenza. Sono partite da qua le indagini che hanno f atto emergere che tre persone a Carini, in provincia di Palermo, percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Per loro è scattato il sequestro preventivo delle card utili a effettuare i prelievi.

In particolare, una persona aveva falsamente indicato di essere titolare di un contratto di locazione immobiliare, un'altra, di origine straniera, non aveva il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni, mentre l'ultimo beneficiario risultava rientrato dall'estero da meno di due anni. Per tutti e tre è scattata la denuncia e la segnalazione all'ufficio Inps per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per il recupero delle somme indebitamente percepite pari a oltre 35mila euro.