Una lunga notte per i vigili del fuoco impegnati in diversi fronti a causa della forte pioggia che si è abbattuta nel palermitano. A Partanna Mondello le ruspe stanno ultimando la rimozione della frana che si è staccata da Monte Gallo e ha invaso la strada bloccando i residenti nelle abitazioni. Tutte le vie della borgata sono state allagate e l'acqua è entrata , come capita in queste condizioni, dentro i magazzini e nelle abitazioni. Un fiume in piena , quello sceso da via Omero e da via Tolomea, che ha trascinato con sé fango e detriti . Disagi anche nella statale 113 tra Villabate e Ficarazzi.

Allagamenti anche in via Ugo La Malfa, in via Ernesto Basile, nella zona degli ospedali Civico e Policlinico a Mondello. Allagamenti anche al Borgo Vecchio, all'angolo fra via Archimede e piazza della Pace, dove gli scantinati risultano completamenti allagati e in via Pecori Giraldi, l'acqua ha invaso la corsia dei tram. Acqua alta anche in provincia nelle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo. A Casteldaccia dove, a causa della furia del maltempo, si è aperta una voragine in via Pietro Nenni. La strada è stata transennata.