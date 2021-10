I carabinieri hanno arrestato un 36enne del quartiere Zen 2. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso mentre cedeva cocaina a un acquirente. Dopo la perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi di una cassetta postale utilizzata come deposito per la droga. In questa cassetta l'uomo aveva nascosto 19 dosi di cocaina e 220 euro in banconote di piccolo taglio. L'arrestato, su disposizione del pubblico ministero, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza davanti al gip. La sostanza sequestrata avrebbe fruttato una somma di oltre duemila euro. La droga sarà analizzata in laboratorio.