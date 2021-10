Dopo appena due giorni dall'inaugurazione della fermata dell'autobus in via Autonomia Siciliana , dedicata al valore delle donne contro ogni violenza, il progetto di rigenerazione urbana firmato #DonneRigenerAttive, questa mattina sono stati distrutti i pannelli laterali della pensilina . In particolare uno dei pannelli della fermata intitolata a Emanuela Loi , Rita Atria , Rita Borsellino , Maria Pia Lepanto , Agnese Piraino Leto , è stato danneggiato e l'altro completamente divelto. Le loro foto erano impresse negli stessi pannelli applicati a una vecchia pensilina rossa , trasformata in un punto informativo dei centri anti-violenza . Proprio a pochi metri dall'ingresso in via D'Amelio , dove il 19 luglio del 1992 sono stati uccisi, per mano di Cosa nostra, il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano , Claudio Traina , Emanuela Loi , Walter Cosina e Vincenzo Li Muli .

Luogo e data non casuali, dunque, quelli dell'inaugurazione avvenuta il 9 ottobre, giorno in cui è nata Emanuela Loi e a cui hanno preso parte anche la sorella Claudia e la nipote che si chiama Emanuela. «Era una pensilina dell'autobus ormai in disuso - spiega il coordinatore dell'associazione City Angels Davide Minio a MeridioNews - prima ci dormiva un senzatetto». Al centro della pensilina è raffigurata Emanuela Loi, immagine ancora intatta, mentre «i pannelli laterali - prosegue Minio - raccontavano la storia di via D'Amelio e delle cinque donne a cui è dedicata la fermata». Il danneggiamento dei pannelli simbolici che, stando alla ricostruzione di chi come Minio conosce il territorio e coordina un'associazione di volontariato «non sarebbe riconducibile a una ritorsione». Il progetto, ideato e curato da Emilio Corrao, genero di Rita Borsellino, dall'Agesci, da Piera Fallucca, Milena Gentile, Adriana Palmeri è stato promosso dal centro studi Borsellino e dalle associazioni Libera, Emily, Agesci, Conca D'oro, Mezzocielo e Democratica.