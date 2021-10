Dopo sette giornate di campionato in chiaroscuro ci si attendeva dal Palermo determinati tipi di segnali e, in virtù del successo casalingo per 3-0 contro il Foggia , queste risposte sono arrivate. I quasi cinquemila spettatori presenti allo stadio Renzo Barbera hanno potuto esultare per un Palermo finalmente vincente e convincente. Un connubio che, finora, quasi mai era emerso in questo primo segmento del torneo. Anche quando nelle precedenti giornate avevano conquistato l’intera posta in palio, infatti, gli uomini di Filippi avevano evidenziato delle lacune e faticato a dare continuità alla propria prestazione nell’arco dei 90 minuti. Contro la formazione allenata da Zeman, palermitano d’adozione applaudito dal pubblico di fede rosanera in occasione del suo ingresso in campo prima della partita, la squadra invece ha cambiato trend. I rosanero hanno lasciato subito la loro impronta ma, a differenza ad esempio del precedente successo casalingo con il Campobasso macchiato da alcune sbavature che hanno rimesso in discussione un risultato di fatto già acquisito, dopo avere messo il match in discesa nelle battute iniziali della gara grazie ai gol dell’ex di turno Floriano e di Brunori (al terzo centro nelle ultime quattro partite giocate) sono rimasti sul pezzo senza mai concedere all’avversario l’opportunità di rientrare in partita.

Il 3-0 è un risultato rotondo che identifica un certo tipo di partita. Una gara tra una squadra a cui va tutto bene e una in giornata no e nella quale i meriti di una coincidono, in pratica, con le debolezze dell’altra. Bravi i padroni di casa ad avere interpretato il match con la giusta intensità e determinazione ma è innegabile che il lavoro della compagine di Filippi, che in virtù di questo successo supera proprio il Foggia in classifica e a quota 13 punti si avvicina ai quartieri alti, sia stato agevolato dalle amnesie difensive dei pugliesi. Il calcio propositivo di Zeman ha due lati della medaglia: c’è una faccia positiva che riguarda i movimenti relativi alla fase d’attacco e c’è una faccia negativa che chiama in causa l’inaffidabilità di una retroguardia troppo alta ed esposta alle ripartenze degli avversari. Dinamica, in questo caso, di cui ha saputo approfittare un Palermo che ha gli uomini per potere fare male nel momento in cui, contrariamente ad altre partite di serie C in cui l’avversario si chiude tenendo a volte anche dieci uomini dietro la linea del pallone, ha a propria disposizione tanti spazi da potere sfruttare.

E grazie a questo tipo di situazione hanno lasciato il segno sia Floriano, che ha sbloccato il risultato dopo appena cinque minuti di gioco capitalizzando un assist fornito da Brunori abile a rubare palla a Sciacca, sia l’italo-brasiliano che al 20’ ha siglato il 2-0 sugli sviluppi di un contropiede alimentato da De Rose con la complicità di un errore in disimpegno di Rocca. E’ capitato che nonostante un doppio vantaggio i rosanero sporcassero la partita con qualche scarabocchio e invece in questa circostanza la squadra ha saputo mantenere il foglio pulito rischiando il minimo sindacale al cospetto di un Foggia proiettato costantemente in avanti (e pericoloso solo in un paio di occasioni con un paio di tentativi della punta Ferrante) e valorizzando durante il match gli strumenti (compattezza, grinta e anche sostanza a centrocampo anche grazie al filtro garantito da Odjer al fianco di De Rose) attraverso i quali si è imposta sull’avversario. Che ha alzato bandiera bianca a cinque minuti dalla fine nel momento in cui Soleri (entrato durante la ripresa al posto di Floriano) ha messo il punto esclamativo trasformando un calcio di rigore da lui stesso procurato.