I carabinieri insieme ai funzionari dell'Inps, Inail e dell'Azienda sanitaria provinciale hanno ispezionato otto cantieri nei Comuni di Partinico, Borgetto, Balestrate, Montelepre, Trapeto e Giardinello. L'operazione ha portato all'accertamento di numerose irregolarità, motivo per cui sono state deferite 15 persone in stato di libertà. Inoltre, è stato sequestro preventivo di un immobile e sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 48mila euro e ammende complessive per oltre 339mila euro.